  • BIST 110.235
  • Altın 176,241
  • Dolar 4,0954
  • Euro 5,0465
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

» »
Şebekedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Gazimağusa’da ve Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere, şebekedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Gazimağusa bölgesinde 09.30-14.30 saatleri arasındaki kesintiden Derinya, Derinya askeri nöbet kulübeleri, Karakeşliler bölgesi, 2’nci Bölük, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach bölgesi, Maksim bölgesi ve Harika Mahallesi etkilenecek.
 
GÜZELYURT BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ

Güzelyurt’ta ise Güzelyurt -Kumköy yolu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu , müze civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi de yarın 09.00-13.00 arasında kesik olacak.

GEMİKONAĞI’NDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Gemikonağı’nda Doyum Market civarı ve Gemikonağı çarşı merkezinin bir bölümünde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13:00 saatleri arasında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Büsküvütçü: “Suriye’deki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz”12 Nisan 2018 Perşembe 16:43
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta şimdi başka bir yol denemeliyiz”12 Nisan 2018 Perşembe 16:41
  • Polisten uyarı: Sahte dolara dikkat12 Nisan 2018 Perşembe 13:57
  • Sol Hareket, Suriye’ye yönelik her türlü saldırıyı protesto ettiğini açıkladı12 Nisan 2018 Perşembe 13:19
  • KAR-İŞ mazot zammına karşı “özel imtiyazlar” istedi12 Nisan 2018 Perşembe 13:13
  • Beşparmak Düşünce Grubu’ndan Kıbrıs sorunu ve liderlerin görüşmesiyle ilgili açıklama12 Nisan 2018 Perşembe 12:57
  • Flaş! Savaş uçakları Kıbrıs'ta İşte o uydu görüntüleri12 Nisan 2018 Perşembe 12:39
  • “Yılın Girişimcisi” Ödül Töreni Seçici Kurulu çalışmalarına başladı12 Nisan 2018 Perşembe 12:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geliyor12 Nisan 2018 Perşembe 11:56
  • YDP: UBP zihniyeti ülkeyi bir yere götüremez12 Nisan 2018 Perşembe 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti