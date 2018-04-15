Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Yeniboğaziçi Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa ve İskele bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında şu bölge ve köylerde olacak; “İskele, Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk Köyleri’nde, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeniboğaziçi Köyü, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Eyva restorant bölgesi, Bedis Plajı, Lions Garden Bölgesi, Glapsides Plajı Bölgesi, Hastane Bölgesi, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağıllar, Mutluyaka köyü, Mutluyaka Deri Fabrikası bölgesi, Korkuteli, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Muratağa, Sandallar ve Atlılar.”