Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan proje çalışmaları "tam gaz" devam ediyor...

İskele’de Long Beach bölgesi, Doktorlar Sitesi, Noyanlar Royal Sun Sitesi 3 ile 5 ve Sezar Sitesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 09.00 ile 16.30 saatleri arasında uygulanacak.

HASPOLAT VE ERCAN BÖLGELERİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Haspolat ve Ercan Havaalanı’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Haspolat orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacak. Kesintiden, Haspolat Meslek Lisesi Bölgesi, Haspolat Sanayi Bölgesi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ile Haspolat Arıtma Tesisleri etkilenecek.