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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Lefkoşa’da yarın orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 10.00-12.00 saatleri arasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Golden Tulip Otel’in elektriği, iki defa olmak üzere 5’er dakika süreyle kesilecek. 11.00-12.00 saatleri arasında ise Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün elektriği kesik olacak. Açıklamada, zorunlu nedenlerden dolayı yapılacak elektrik kesintileri nedeniyle özür dilendi.

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