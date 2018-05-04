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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gazimağusa ve İskele bölgesindeki yerleşim yerlerinde 14.00’den itibaren 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Akova, Yıldırım, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Ergenekon, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy,  Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar etkilenecek.

HASPOLAT CİVARLARINDA PAZARTESİ 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ...

Haspolat Meslek Lisesi, Haspolat Sanayi, Ercan Devlet Üretme Çiftliği,  Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası ve Ercan Havaalanı Şantiye bölgelerine Pazartesi günü 6 saat elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak yıllık bakım çalışmalarından kaynaklanacak kesinti,  09:00-15:00 saatleri arasında olacak.

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