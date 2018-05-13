  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

» »
KIBTEK, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yeni trafo montesine ilişkin proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

KIBTEK, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yeni trafo montesine ilişkin proje çalışması nedeniyle; 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sancar Paşa Mahallesi, Polat Paşa Mahallesi, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Zaferburnu’nun elektrik enerjisinin kesik olacağını açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?13 Mayıs 2018 Pazar 16:58
  • Bakan Çeler, Mersin’de13 Mayıs 2018 Pazar 13:32
  • Akıncı: “Eşitlik, özgürlük ve güvenlik aşırı talepler değildir, asgari taleplerdir”13 Mayıs 2018 Pazar 13:14
  • Güngördü: “Barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annedir”13 Mayıs 2018 Pazar 13:09
  • Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor13 Mayıs 2018 Pazar 13:07
  • Bugün Anneler Günü...13 Mayıs 2018 Pazar 12:57
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak13 Mayıs 2018 Pazar 12:56
  • Kıbrıs'ın Lider Haber Portalı13 Mayıs 2018 Pazar 11:34
  • Girne'de kayıp şahıs13 Mayıs 2018 Pazar 10:12
  • Gazimağusa'da 25 yaşında hayatına son verdi13 Mayıs 2018 Pazar 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti