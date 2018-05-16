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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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KIB-TEK açıklamasında kesintinin nedeninin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması olduğu belirtildi. 
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),Tatlısu, Yamaçköy ve Küçük Erenköy bölgesine yarın yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıylaYamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisinin 08.30 ile 16.00 saatleri arasında kesik olacağı belirtildi.

ALTINOVA İLE AĞILLAR KÖYLERİNE YARIN YAKLAŞIK 8 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Altınova Köyü ile Ağıllar Köyü’ne yarın 08.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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