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Yarın Karaağaç ve Bahçeli'de elektrik kesintisi!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.
Yarın Karaağaç ve Bahçeli'de elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Karaağaç köyüne ve 11.00-15.00 saatleri arasında Bahçeli su pompası bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısından bulunuldu.

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