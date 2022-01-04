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Yarın Kervansaray Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Yarın Kervansaray Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Kervansaray Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kervansaray bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 9.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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