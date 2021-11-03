Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Kilitkaya köyüne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Kilitkaya köyüne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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