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Yarın Mağusa'da geniş bir bölgeye 7 saatlik elektrik kesintisi!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Mağusa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın geniş bir bölgeye 7 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Yarın Mağusa'da geniş bir bölgeye 7 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Mağusa Bölge Amirliği, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın geniş bir bölgeye 7 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, 9.00-16.00 saatleri arasında olacak kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve Suriçi Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi, Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi, Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Eski Lefkoşa yolunda, Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi.”

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