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Yarın Meclis’in gündemi başkanlık divanı seçimleri

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Yarın Meclis’in gündemi başkanlık divanı seçimleri
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, 9’uncu dönem ikinci toplantısı yarın yapılıyor.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrasında oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplanacak genel kurulun gündeminde başkanlık divanı seçimleri var.

Seçimi kazanan ve mazbatalarını 15 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 12, Halkın Partisi’nden (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3, Demokrat Parti’den (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili, 22 Ocak’ta Meclis’teki olaylı genel kurul birleşiminde yemin ederek görevlerine resmen başlamışlardı.

 

Afrika gazetesini protesto etmelerinin ardından Meclis önüne taşınan eylemcilerin sesleri arasında gergin bir ortamda gerçekleşen yemin töreninde, seyirci locasından CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer bir grup arasında tartışma çıkmış, CTP Milletvekili Derya, yeminin başında ve sonunda “Faşizme karşı omuz omuza” diyerek, Meclis kürsüsünden barış işareti yaparak inmiş, katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun, yemini edip kürsüden inen Doğuş Derya’nın yüzüne kağıt atmasıyla Derya ve CTP’li vekillerle Zaroğlu arasında tartışma yaşanmıştı.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez 6 siyasi parti temsiliyet hakkı kazandı.

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