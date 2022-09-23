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Yarın Mesarya’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Mesaya’da pek çok bölgeye bugün 09.00-15.00 arasına elektrikverilemeyecek.
Yarın Mesarya’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yürütülecek çalışmadan dolayı elektrik verilemeyecek bölgeler şunlardır:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu”

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