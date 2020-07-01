Yarın Mutluyaka’ya 9 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 – 17.30 saatleri arasında Mutluyaka köyüne elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğine dikkat çekilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
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