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Yarın Mutluyaka’ya 9 saat elektrik verilemeyecek

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 – 17.30 saatleri arasında Mutluyaka köyüne elektrik verilemeyecek.
Yarın Mutluyaka’ya 9 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 – 17.30 saatleri arasında Mutluyaka köyüne elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğine dikkat çekilerek, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

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