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Yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor...

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Yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor...
Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 23-26 derece dolaylarında olacak, yarından sonra yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı sonraki günler açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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