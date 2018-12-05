Yarın okullar tatil

Meteoroloji Dairesi'nin yayınladığı hava tahmininde son yılların en şiddetli yağışları olacağını açıklaması velileri tedirgin etti.
Çeşitli medya kuruluşlarını arayan veliler bakanlığın yarın eğitime ara verileceğinin kulaktan kulağa yayıldığını bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın resmi açıklama yapmasını beklediklerini ifade ettiler.
İlerleyen vakitlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.
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