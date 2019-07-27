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Yarın sabah Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa Trafo Merkezi Trafo D’ye ait giriş kesicisinde meydana gelen arızanın tamir çalışmaları nedeniyle yarın Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Yarın sabah Lefkoşa’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kurumdan verilen bilgiye göre, yarın sabah 07.00 ile 10.00 saatleri arasında tamir çalışması yapılacak. Süresi yaklaşık 3 saat olarak planlanan çalışma sırasında bölgelerde sadece sabah 07.00’de yaklaşık 40 dakika süreyle kesinti yaşanması öngörülmekte. İş bitiminde yine kısa süreli kesintiler yapılarak sistem eski haline getirilecektir.

Kesintiden Maliye Bakanlığı Bölgesi, Meclis ve civarı, TC Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi, Ledra Palas Bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar, Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binasının Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi etkilenecek.

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