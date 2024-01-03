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Yarın sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi yarın sağanak beklendiğini duyurdu.
Yarın sağanak bekleniyor

Dairenin 4-10 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç, cuma ve cumartesi günleri yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre yarın havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; cumartesi az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; pazar parçalı ve çok bulutlu; pazartesi çok bulutlu; haftaya salı ve çarşamba ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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