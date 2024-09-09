  • BIST 9791.29
  • Altın 2738.737
  • Dolar 34.0421
  • Euro 37.6253
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKuş gribi: ABD hayvanlarla teması olmayan bir insanda görülen ilk vakayı doğruladı

Yarın Sağanak Yağış Geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın sağanak bekleniyor. Rapora göre, 16 Eylül’e kadar bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Dairesi raporuna göre yarın sağanak bekleniyor. Rapora göre, 16 Eylül’e kadar bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteorolojik tahminlere göre yarın yer yer sağanak bekleniyor. Sabah saatleri yer yer sisli geçecek, hava az bulutlu olacak.

Çarşamba ve perşembe günleri hava parçalı ve az bulutlu; cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek. Bu pazar ve haftaya pazartesi günleri ise az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde ise 31- 34 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı düşüyor29 Ağustos 2024 Perşembe 09:41
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece dolaylarında olacak28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:43
  • Hava bugün ve yarın az bulutlu28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:33
  • Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor27 Ağustos 2024 Salı 09:51
  • Serin ve yağışlı hava etkili olacak26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:50
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:53
  • Hava hafta sonu yağmurlu olacak23 Ağustos 2024 Cuma 17:21
  • Yağmur bekleniyor23 Ağustos 2024 Cuma 16:57
  • Hava durumu: Yağmur geliyor23 Ağustos 2024 Cuma 10:53
  • Rum Meteoroloji Dairesi: Kıbrıs iklim tarihindeki en sıcak temmuz oldu22 Ağustos 2024 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti