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Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor

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Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeden sonra ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeden sonra ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli,  ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 

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