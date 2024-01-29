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Yarın ve çarşamba günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

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Bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, yarın ve çarşamba ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Yarın ve çarşamba günü yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 27 Ocak - 2 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü soğuk, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                   

Hava, bugün parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, gece geç saatler dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, yarın ve çarşamba parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece, diğer günlerde ise 9-12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

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