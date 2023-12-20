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Yarın ve cuma günü sağanak bekleniyor

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Hava sıcaklığının hafta boyunca 18-21 derece dolaylarında seyretmesi, yarın ve cuma günü ise yağmur bekleniyor.
Yarın ve cuma günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu; perşembe parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; cuma parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; cumartesi parçalı, zamanla az bulutlu; pazar günü az bulutlu; pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, bugün yer yer kuvvetli, perşembe günü ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

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