Yarın ve cuma günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava bugün az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu; perşembe parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; cuma parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; cumartesi parçalı, zamanla az bulutlu; pazar günü az bulutlu; pazartesi parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, bugün yer yer kuvvetli, perşembe günü ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.
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