Yarın ve Cumartesi yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın, yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı zamanla az bulutlu sabah saatleri sisli, cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve sonrasında parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 24–27 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.
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