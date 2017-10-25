 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.355
  • Altın 154,029
  • Dolar 3,7467
  • Euro 4,4247
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAErbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi

Yarın ve Cumartesi yağmur bekleniyor

» »
Yarın ve Cumartesi yağmur bekleniyor
Havanın önümüzdeki günlerde serinlemesi ve yarın yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın, yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı zamanla az bulutlu sabah saatleri sisli, cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve sonrasında parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 24–27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polisiye olaylar: Ev arkadaşından 11 bin 600 TL çaldı25 Ekim 2017 Çarşamba 15:58
  • Yasadışı avlanan trol teknesi tespit edildi25 Ekim 2017 Çarşamba 15:37
  • Berova'dan UBP'ye tekliflere açığım sinyali25 Ekim 2017 Çarşamba 15:17
  • KKTC vatandaşı istihdamına teşvikte yeni düzenleme25 Ekim 2017 Çarşamba 15:09
  • Çavuşoğlu: “Destekler, kooperatifler üzerinden verilecek”25 Ekim 2017 Çarşamba 15:07
  • Bağımsız vekiller UBP'den kontenjan adayı mı olacak?25 Ekim 2017 Çarşamba 14:41
  • Atalay: "FETÖ'nün kumpası yargıdan döndü"25 Ekim 2017 Çarşamba 13:43
  • KTÖS okulları ziyaret ediyor25 Ekim 2017 Çarşamba 13:39
  • “16 üniversite faaliyette, 16’sı da değerlendirmede”25 Ekim 2017 Çarşamba 13:18
  • YDP’den anket değerlendirmesi: “İhtiyatlı yaklaşıyoruz”25 Ekim 2017 Çarşamba 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti