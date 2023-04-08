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Yarın ve önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve önümüzdeki hafta bazı günler yağmur beklendiğini duyurdu. Yağmurla birlikte sıcaklıkta 6 derecelik düşüş olacak.
Yarın ve önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Nisan tarihlerine ilişkin hava tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava bugün ve yarın öğleye kadar parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu geçecek.

Parçalı bulutlu olacak pazartesinin ardından salının parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşambanın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembenin de parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde 23-26 derece; diğer günlerde ise 17-20 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerde orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise fırtınamsı olarak esecek.

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