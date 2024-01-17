  • BIST 8026.12
  • Altın 1962.122
  • Dolar 30.129
  • Euro 32.8166
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor

» »
Hava sıcaklığı hafta boyunca 17-20 derece dolaylarında olacak; yarın ve pazar sağanak yağış bekleniyor.
Yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Ocak tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu öğle saatleri kuzey sahiller yer yer sağanak yağmurlu, cuma parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 derece dolaylarında  seyredecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!17 Ocak 2024 Çarşamba 10:50
  • Lefkoşa’da araç yangını!17 Ocak 2024 Çarşamba 10:49
  • KKTC'de Geçen Hafta 60 Trafik Kazası: 1 Ölüm, 13 Yaralı; 4040 Sürücüye İşlem17 Ocak 2024 Çarşamba 10:33
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı17 Ocak 2024 Çarşamba 10:06
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Ocak 2024 Çarşamba 10:01
  • Yeni trafik cezaları belli oldu: İşte trafik cezaları listesi17 Ocak 2024 Çarşamba 09:47
  • Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor17 Ocak 2024 Çarşamba 09:23
  • Kayalar köyünde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak17 Ocak 2024 Çarşamba 09:05
  • DAÜ'yü konuştular...16 Ocak 2024 Salı 19:43
  • Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı16 Ocak 2024 Salı 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti