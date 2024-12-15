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Yarın ve Salı günü yağmur bekleniyor...

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Pazartesi ve Salı günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Yarın ve Salı günü yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi'nin 14-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın bugün az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; Salı günü yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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