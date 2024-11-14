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Yarın yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarından pazartesiye kadar havanın yağmurlu olacağını duyurdu. Hava sıcaklığı da 19 dereceye kadar düşecek.
Yarın yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından pazartesiye kadar havanın yağmurlu olacağını duyurdu. Hava sıcaklığı da 19 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi, 14 – 20 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece, diğer günlerde ise 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Hava; yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve salı ile çarşamba parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgarın ise periyodun ilk gününde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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