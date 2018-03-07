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Yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Yarın yaklaşık 8 saatlik elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeni Boğaziçi Sosyal Konutlar Bölgesi ile Belediye Garajları Bölgesi’nin elektrik enerjisinin yaklaşık 8 saat süreyle kesik olacağını duyurdu.

YEŞİLKÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeşilköy’e 7.5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-16:30 saatleri arasında olacak.

BAZI KÖYLERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Şirinevler, Kılıçarslan, Özhan, Kozanköy, Alemdağ, Hisarköy, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı ve Kömürcü ile bölgedeki tesisler ve su motorlarının elektrik enerjisi yarın 7 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti 09:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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