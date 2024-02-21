  • BIST 9323.52
  • Altın 2023.856
  • Dolar 31.004
  • Euro 33.5353
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor

» »
Meteoroloji, yarın öğle saatleri yer yer hafif sağanak beklendiğini duyurdu.
Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 22 - 28 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Cuma'dan Çarşamba'ya kadar yağmur beklenmezken, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Bölgede, periyodun ilk ve son günleri alçak, diğer günlerdeyse yüksek basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani Rahatsızlanma Sonucu Yaşamını Yitiren Yunus Zengin'in Ölümü Araştırılıyor21 Şubat 2024 Çarşamba 13:24
  • Araçta uyuşturucu tespit edildi: 4 tutuklu21 Şubat 2024 Çarşamba 13:16
  • 3 kaçak daha tutuklandı21 Şubat 2024 Çarşamba 13:05
  • Kaçırdılar, darp ettiler, kadın kıyafeti giydirip video çektiler21 Şubat 2024 Çarşamba 12:54
  • Trafik denetimleri: 2 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi21 Şubat 2024 Çarşamba 12:38
  • Girne'de Trafik Denetiminde Kovalamaca: Sürücü Görevli Polise Çarptı21 Şubat 2024 Çarşamba 12:34
  • Üç Yıldır İlaç Kriziyle Boğuşan Ülkede İlaç Eczacılık Dairesi Çaresiz!21 Şubat 2024 Çarşamba 11:29
  • Esandağlı yeniden başkan21 Şubat 2024 Çarşamba 11:28
  • Tatar'dan Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür ziyareti21 Şubat 2024 Çarşamba 11:26
  • Başbakanı Üstel’den Aliyev'e teşekkür21 Şubat 2024 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti