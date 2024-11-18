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Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor

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Yağışlı havanın yarın da devam edeceği ülkede hava sıcaklığının hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor

Yağışlı havanın yarın da devam edeceği ülkede hava sıcaklığının hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporuna göre, 19-25 Kasım 2024 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu; cuma, cumartesi, pazar günü de parçalı bulutlu ve çok bulutlu; pazartesi günü de az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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