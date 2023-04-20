  • BIST 5.061,22
  • Altın 1245.583
  • Dolar 19.3978
  • Euro 21.2872
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Yarın yer yer yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bayramın ilk gününde yer yer sağanak yağmur beklendiğini, bayramın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olacağını duyurdu. Bugün ise rüzgarın fırtınamsı olarak esmesi beklenirken, hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlere 23-26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi, yarın (21 Nisan) yer yer sağanak yağmur beklendiğini, bayramın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olacağını açıkladı. Bugün ise rüzgarın fırtınamsı olarak esmesi beklenirken, hava parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkisi altında olacak ülkede, rüzgar güney ve batı yönlerden yarın dışında orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayramda hava nasıl olacak?17 Nisan 2023 Pazartesi 17:12
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor17 Nisan 2023 Pazartesi 09:43
  • Hava Bugün Nasıl Olacak17 Nisan 2023 Pazartesi 08:16
  • Hava Bugün Nasıl Olacak16 Nisan 2023 Pazar 09:15
  • Bugün Hava Nasıl Olacak15 Nisan 2023 Cumartesi 08:57
  • Hava Sıcaklığı Yükseliyor14 Nisan 2023 Cuma 19:36
  • Hava Bugün Nasıl Olacak14 Nisan 2023 Cuma 07:32
  • En Çok Yağış Nereye Düştü13 Nisan 2023 Perşembe 13:04
  • Yarın yer yer yağmur bekleniyor12 Nisan 2023 Çarşamba 15:41
  • En Çok Yağış Nereye Düştü12 Nisan 2023 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti