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Yarına kadar tozlu hava etkili olacak

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Yarına kadar tozlu hava etkili olacak
Yarına kadar tozlu hava etkili olacak

Ülkemiz dün gece yarısından itibaren tozlu havanın etkisi altına girdi…

Tozlu hava, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, Afrika üzerinden gelen tozlu havanın, hava kirliliği ve görüş mesafesinin azalmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak, 7-9 Nisan’da ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi…

Bölgemiz denizlerinden esmekte olan rüzgarın ise zamanla kuvvetlenerek ”8” kuvvetinde ve ”fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.

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