Yarından itibaren açılacak işyerlerinde alınacak önlemler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren açılacak olan Kamu ve özel sektördeki işyerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında genelge yayınladı.

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren açılacak olan Kamu ve özel sektördeki işyerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında genelge yayınladı.

“Covid 19 hastalığı esas olarak damlacık yolu ile bulaşmaktadır” denilen açıklamada, hasta bireylerin öksürme, hapşırma yolu ile ortaya saçtıkları virüs içeren damlacıkların etraftaki masa, sandalye, telefon ve diğer benzer yüzeylere düşebildiği hatırlatıldı. Diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ile hastalığın bulaşabileceği vurgulandı.

Öncelikle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarda yöneticiler tarafından işyerlerinde salgın ile ilgili alınacak önlemlerin alınması ve denetlenmesi işlerini yapacak bir ekip oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bu ekibin;

- İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütüp denetleyeceği

- İşyerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı olan çalışanın maskeli bir şekilde kimseyle teması olmayacak izole bir ortama alınmasını ve 1102 aracılığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilmesini sağlayacağı

- Her gün işyerine gelen vatandaşların ve çalışanların isim ve iletişim bilgilerinin alınmasını ve bir aylık süre ile saklanmasını sağlayacağı

- Çalışanların ve ziyaretcilerin temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların en yakın ateş polikliniklerine yönlendirilmesini sağlayacağı

- Çalışanların en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma ortamlarının düzenlenmesini sağlayacağı

- Vatandaşa hizmet verilen kurumlarda hizmet veren çalışan sayısı kadar kişinin içeriye alınması sağlayacağı

- Servis araçları ve resmi hizmet araçlarına koltuk kapasitesinin en çok yarısı kadar personelin alınmasını sağlayacağı ve denetleyeceği

- Çalışanları sık sık 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendireceği, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı bulundurulmasını sağlayacağı

- Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sağlayacağı ve denetleyeceği

- Ayrıca lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, varsa yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmasını sağlayacağı

- Mümkün olduğunca çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmamaları konusunda uyaracağı

- Personeli öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendil ile kapatması eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi , mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafının kullanılması konusunda bilgilendireceği

- Servis araçlarının ve resmi hizmet araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla denetleyeceği

- İşyerinin belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmasını sağlayacağı

- Varsa yemekhanelerde sosyal mesafe kuralı korunacak şekilde yeme düzeninin oluşturulması, mümkünse paket servis yapılmasını sağlayacağı

belirtildi.

Bunların yanında şu hususlara dikkat çekildi:

- Toplantılar ivedi olmaması halinde ertelenmeli, bu mümkün değilse ivedi durumlarda mümkün olan en az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.

- Toplantılarda tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı tedarik edilmelidir.

- Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.

- Toplu fotoğraf çekilmemelidir.

- Çalışanların üst solunum yolu enfeksiyonu, ateş,öksürük ve nefes darlığı şikayetleri olması halinde doktor raporu ile belgelemek şartı ile görev yerine gelmemeleri sağlanmalıdır

- Risk grubunda bulunan çalışanların şeker hastalığı, akciğer hastalıkları(koah,astım) kanser hastaları, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar (örn.kronik böbrek yetmezliği vb.), iskemik kalp hastalıkları, ) mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.