Yarından itibaren akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Koronavirüs salgını nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı ve yarından başlamak üzere akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar kısmi değil tam sokağa çıkma yasağı olduğunu vurguladı.

Bugün kısa bir toplantı yaptıklarını, aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetim toplantısı da olduğunu belirten Özersay, “Az önce tamamlanan Bakanlar Kurulu toplantısında süper marketler konusunda hatırlatma yapmak istiyorum” dedi.

Belediyelerin hijyen ve mesafe kurallarına uymayan marketleri kapatmak da dahil ceza kesme yetkisi olduğunu anımsatan Kudret Özersay, “Bu konuda belediyeleri bu kuralları uygulama konsunda çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Marketlerin yarından itibaren olacak şekilde akşam 20.00’de kapanacağını söyleyuen Özersay, “Yarından başlamak üzere akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar kısmi değil tam sokağa çıkma yasağı.

Ev misafirliği gezmeler artık mümkün olamayacak.

Özellikle akşam saatlerinde bütün çağrılarımıza rağmen marketlere ve gezmeler devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hijyen maddeleri gereğince maske eldiven bağlamında ülkede var olan toplam stokun ne olduğunu, farklı kurumların elinde kapasitemizin en olduğunu bilgilerini tek bir merkezde toplanmasını karar alındığını belirten Özersay, “10 Mart itibarıyla merkezi karantina uygulamasına başlamıştık. Karantina uygulaması yapmış olduğumuz yerlerde toplamda 897 kişiyi şu anda 9 farklı merkezde misafir ediyoruz” dedi.

“KKTC VATANDAŞLARI İÇİN YENİ KARANTİNA MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI”

Bundan sonra yurt dışından gelecek olan KKTC vatandaşları için yeni kullanılacak karantina merkezleriyle ilgili bir çalışma yapıldığını aktaran Kudret Özersay, “Öğrenci yurtları ve hazırlığıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşlarının kalacakları öğrenci yurtlarının hazır olmasıyla gerekli çalışma da bugün ele alındı” dedi.

“ADİL BİR BİÇİMDE DAĞITILMASI İÇİN KOORDİNASYON SAĞLANACAK”

Ülkemizde çeşitli şekillerde dağıtılmaya başlanan yardım paketleriyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını işaret eden Özersay, “Merkezi liste oluşturulacak ve farklı kurumlarının bir araya gelmesi ve böylece birden fazla yardım alma yerine adil bir biçimde dağıtılması için bir koordinasyon sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“İNGİLTERE’DE 19 KIBRISLI TÜRK KAYBIMIZ VARDIR”

Geçen süre zarfında düzenli olarak Sağlık Bakanlığı’nın testler yaptığını, bu bağlamda bazı bilgiler veren Özersay, “Şu an itibarıyla özellikle Birleşik Krallık’ta maalesef resmi rakama göre 19 Kıbrıslı Türk kaybımız vardır. Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Özersay, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bunun dışında ülkemizde devam eden çalışmalar çerçevesinde toplamda 69 hasta rakamı sağlık bakanlığımız tarafından da verilmiş durumda. Bir kere yapılan testler ne kadar test yaparsak o kadar iyi biri yaklaşımla değil, temaslı takibi üzerinden gidiliyor. 69 rakamında 32 alman 37 vatandaşımız durumundadır.

Bunun içerisinde şu an itibarıyla bir alman vatandaşını maalesef kaybettik. Bunun dışında 3 kişi biri alman 2’si KKTC vatandaşı olmak üzere yoğun bakımda bulunuyor. 40 yaşlındaki vatandaşımızın hastaneye geç getirilmesi bağlamında bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz ve yoğun bakıma alındığını. Yakın takip ediliyor. 53 yaşındaki hastamızın hastaneye geç gitmesi.

3 yoğun bakımda 5 ev karantinasında olan vatandaşımız var. 20 vatandaşımız hastanede tedavi altında bulunuyor. 12 vatandaşımız otelde karantinaya alınmış durumda. 28 +2 olmak üzere alman vatandaşı taburcu edilmiştir.

Şuna dikkat çekmek istiyorum. Sağlık bakanlığı bünyesinde temaslı takibini ileri götüren bir ekip var. Herkese veya tesadüfü bir şekilde test yapmıyor. Zaten bu bilimsel yaklaşım da değildir”