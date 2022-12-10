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Yarından İtibaren Çarşamba Gününe Kadar Yağışlı Hava Etkili Olacak

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Yarından İtibaren Çarşamba Gününe Kadar Yağışlı Hava Etkili Olacak
Yarından İtibaren Çarşamba Gününe Kadar Yağışlı Hava Etkili Olacak

Yarından itibaren yağış bekleniyor… Meteoroloji Dairesi, ülkede yarından itibaren Çarşamba gününe kadar yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Ülkemiz yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Dairesi’nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, yarın akşam saatlerinde yer yer yağış görülecek ve yağışlı hava 14 Aralık Çarşamba gününe kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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