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Yarından İtibaren Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

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Yarından İtibaren Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor
Yarından İtibaren Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor

Ülke yarından başlayarak yeniden yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ocak tarihlerini kapsayan döneme ilişkin hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Pazar ve pazartesi günleri parçalı çok bulutlu ve yağmurlu yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Salı ve Çarşamba günlerinin de parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Perşembe gününü parçalı bulutlu, cumanın ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının rapor kapsamındaki ilk günlerde, iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC, diğer günlerde ise 4 derecelik düşüşle 14 - 17 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ, ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgar da periyodun ilk günleri güney ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli; pazar günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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