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Yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hava sıcaklığının düşeceğini ve 5 gün boyunca don olayı beklendiğini açıkladı.
Yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek

Havanın, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Cuma günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Pazar günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, Salı ve Çarşamba günü de açık ve az bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

 

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 9- 12 derece, ikinci yarısında ise 13 -16 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın da genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

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