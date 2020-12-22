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Yarından itibaren maske takmayana ceza kesilecek

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Sağlık Bakanlığı; yarından itibaren geçerli olmak kaydıyla, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda yeni alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik karar alındığını duyurdu.
Yarından itibaren maske takmayana ceza kesilecek

Yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, uyulması zorunlu hale getirilen kurallar şöyle açıklandı:  

1. Maske Takma Zorunluluğu

Kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takma zorunludur. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

2. Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

23.12.2020 tarihinden itibaren kapalı ve açık/yarı açık alanlarda kişiler arası sosyal mesafe (en az 1.5 metre olacak şekilde uygulanır ancak ayni evde yaşayan kişilere bu kural uygulanmaz) tedbir kararına uymak zorundadır. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesi (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

3. Toplu Yaşam Alanlarında Maske Takma ve Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi 3’üncü fıkrası uyarınca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler ilgili yasa maddesi uyarınca maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu kararına uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere yasanın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (C) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır; ayrıca bu yerler 24 saat süre ile kapatılır. Organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulur. “Toplu Yaşam Alanları”: otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerleri anlatır. 

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