Yarından itibaren sokağa çıkma yasağı 22.00'da başlıyor

Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren sokağa çıkma yasağının 22.00'da başlayacağı 20 Mayıs'tan sonra gece yarısına çekilmesi planlandığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor..
İşte Bakanlar Kurulu kararları
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Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren sokağa çıkma yasağının 22.00'da başlayacağı 20 Mayıs'tan sonra gece yarısına çekilmesi planlandığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor..
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