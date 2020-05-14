  • BIST 99.193
  • Altın 385,475
  • Dolar 6,9438
  • Euro 7,4873
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Yarından itibaren sokağa çıkma yasağı 22.00'da başlıyor

» »
Yarından itibaren sokağa çıkma yasağı 22.00'da başlıyor
Yarından itibaren sokağa çıkma yasağı 22.00'da başlıyor

Kudret Özersay Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren sokağa çıkma yasağının 22.00'da başlayacağı 20 Mayıs'tan sonra gece yarısına çekilmesi planlandığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor..

İşte Bakanlar Kurulu kararları

..

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengizköy’de yangın...200 dönümlük alana yayıldı14 Mayıs 2020 Perşembe 19:11
  • SOS14 Mayıs 2020 Perşembe 17:55
  • “Fitre Bağışlarınız Umudu Çoğaltsın”14 Mayıs 2020 Perşembe 17:38
  • Tarık Altıner’in BRTK’deki yayınları askıya alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 17:25
  • Ahmet Sennaroğlu teminata bağlandı14 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
  • Guterres’ten Akıncı’ya Mektup14 Mayıs 2020 Perşembe 16:20
  • Girne’de yarın elektrik kesintisi var14 Mayıs 2020 Perşembe 16:03
  • Sos Çocukköyü Derneği: “Haberlerde etiketleyici ve çocukları yargılayıcı dil kullanılması doğru değil”14 Mayıs 2020 Perşembe 16:02
  • Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Mesleki yeterlilik yasa tasarısı”nı görüştü14 Mayıs 2020 Perşembe 16:01
  • Cumhuriyet Meclisi, “11 Milyon Avroluk Desteğin” AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti14 Mayıs 2020 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti