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Yarından İtibaren Yağmur Yok, Sıcaklık 4 Derece Yükselecek

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Yarından İtibaren Yağmur Yok, Sıcaklık 4 Derece Yükselecek
Yarından İtibaren Yağmur Yok, Sıcaklık 4 Derece Yükselecek

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki yedi günlük sürede yağmur beklenmediğini, yarından sonra hava sıcaklığının da 4 derece artacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre bölgenin yarın alçak basınç, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre hava yarın parçalı zamanla az bulutlu ve açık, Cuma günü açık ve az bulutlu, Cumartesi açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazar parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi parçalı ve az bulutlu, Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde yarın 12- 15 derece; diğer günlerde ise 16-19 derece dolaylarında seyredecek.             

Raporda, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette Perşembe günü kuvvetli yer yer fırtınamsı esmesinin beklendiği belirtildi.

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