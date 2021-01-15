  • BIST 1.530
  • Altın 442,269
  • Dolar 7,4402
  • Euro 9,0244
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Yarından İtibaren Yer Yer Yağmur, Fırtına; Çarşambadan İtibaren Sabah Saatlerinde Don Bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren yer yer sağanak ve fırtına, çarşambadan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.
Yarından İtibaren Yer Yer Yağmur, Fırtına; Çarşambadan İtibaren Sabah Saatlerinde Don Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren yer yer sağanak ve fırtına, çarşambadan itibaren ise sabah saatlerinde don olayı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 16–22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağmurlu; pazar günü, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu; pazartesi, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşambadan itibaren havanın az bulutlu ve sabah saatlerinde ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 15 - 18ºC, ikinci yarısı ise 11-14ºC dolaylarında seyredecek.   

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.         

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı10 Ocak 2021 Pazar 12:34
  • Günlük Hava Durumu (09 Ocak 2021 Cumartesi)09 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
  • Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor08 Ocak 2021 Cuma 20:11
  • Günlük Hava Durumu (08 Ocak 2021 Cuma)08 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Günlük Hava Durumu - (7 Ocak 2021 Perşembe)07 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Günlük Hava Durumu (6 Ocak 2020)06 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
  • Günlük Hava Durumu ( 5 Ocak 2020 Salı )05 Ocak 2021 Salı 09:16
  • Hava Sıcaklığı 19-22 Derece Dolaylarında Seyredecek04 Ocak 2021 Pazartesi 15:28
  • Günlük Döviz Kurları - 4 Ocak 2020 Pazartesi04 Ocak 2021 Pazartesi 09:01
  • Günlük Hava Durumu (2 Ocak 2020 Cumartesi)02 Ocak 2021 Cumartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti