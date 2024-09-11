Yarın,yer yer hafif sağanak yağış bekleniyor

Yarın, bölge genelinde yer yer hafif sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli olacak ve bölgesel olarak etkili olabilir. Hafta boyunca, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. İç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 34 ile 37 derece arasında değişirken, sahil kesimlerinde ise bu değerler 30 ile 33 derece civarında olacak.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu dönemde, özellikle iç kesimlerde yaşayanların öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları öneriliyor. Güneş çarpmasına karşı korunmak için şapka ve güneş gözlüğü gibi önlemler alınması önemli.

Rüzgar ise hafta boyunca genellikle Güney ve Batı yönlerinden orta kuvvette esecek. Ancak zaman zaman şiddetini artırarak kuvvetli rüzgarlara neden olabilir. Özellikle deniz kıyılarında bu rüzgarların etkisiyle denizde dalga yüksekliği artabilir, bu nedenle balıkçıların ve deniz trafiğinin dikkatli olması gerekiyor.

Yağışların ardından nem oranının artması bekleniyor, bu da sıcaklıkların daha bunaltıcı hissedilmesine yol açabilir. Bu nedenle, bol su tüketmek ve serin yerlerde vakit geçirmek öneriliyor.