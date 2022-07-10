Yarış vergiler üzerinden: Britanya’da Muhafazakar Parti başkanlığına dokuz aday

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında dokuz kişi adaylığını açıkladı. Yarışın favorisi Savunma Bakanı Ben Wallace aday olmayacağını söylerken en çok vaat vergilendirme alanında.

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Johnson sonrası parti liderliği için adaylığını ilan edenler arasında, eski Sağlık bakanlarından Jeremy Hunt ve Sajid Javid, Britanya ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, milletvekili Tom Tugendhat, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, eski Maliye bakanı Rishi Sunak ve eski bakanlarından Kemi Badenoch yer alıyor.

Johnson’ın parti liderliğini bırakacağı açıklanmadan önce iki gün süren siyasi kriz döneminde istifasını sunan Sunak’ın yerine atanan Nadhim Zahavi de liderlik koltuğuna oturmak için aday olacağını söyledi. Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylığını açıkladı.

İlerleyen günlerde Dışişleri Bakanı Liz Truss dahil Muhafazakar Parti’den daha fazla adayın liderlik yarışına katılması öngörülüyor.

Wallace: Dikkatli düşündükten sonra katılmama kararı aldım

Öte yandan, anket sonuçlarına göre parti üyelerinin favorisi olan Savunma Bakanı Ben Wallace, liderlik yarışında aday olmayacağını açıkladı.