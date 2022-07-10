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Yarış vergiler üzerinden: Britanya’da Muhafazakar Parti başkanlığına dokuz aday

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Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında dokuz kişi adaylığını açıkladı.
Yarış vergiler üzerinden: Britanya’da Muhafazakar Parti başkanlığına dokuz aday

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında dokuz kişi adaylığını açıkladı. Yarışın favorisi Savunma Bakanı Ben Wallace aday olmayacağını söylerken en çok vaat vergilendirme alanında.

Fotoğraf: AA

Johnson sonrası parti liderliği için adaylığını ilan edenler arasında, eski Sağlık bakanlarından Jeremy Hunt ve Sajid Javid, Britanya ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, milletvekili Tom Tugendhat, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, eski Maliye bakanı Rishi Sunak ve eski bakanlarından Kemi Badenoch yer alıyor.

 

Johnson’ın parti liderliğini bırakacağı açıklanmadan önce iki gün süren siyasi kriz döneminde istifasını sunan Sunak’ın yerine atanan Nadhim Zahavi de liderlik koltuğuna oturmak için aday olacağını söyledi. Ticaret Bakanı Penny Mordaunt da adaylığını açıkladı.

İlerleyen günlerde Dışişleri Bakanı Liz Truss dahil Muhafazakar Parti’den daha fazla adayın liderlik yarışına katılması öngörülüyor.

Wallace: Dikkatli düşündükten sonra katılmama kararı aldım

Öte yandan, anket sonuçlarına göre parti üyelerinin favorisi olan Savunma Bakanı Ben Wallace, liderlik yarışında aday olmayacağını açıkladı.

Wallace, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dikkatli bir şekilde düşündükten ve meslektaşlarım ve ailemle istişare ettikten sonra, Muhafazakar Parti liderliği yarışına katılmama kararı aldım” dedi.

Britanya’nın Rusya-Ukrayna savaşına verdiği yanıtta üstlendiği rolle son dönemde popülaritesi artan Wallace, bunun ‘kolay bir seçim olmadığını’, şu anki önceliğinin ‘halihazırda yürüttüğü görevi ve ülkeyi güvende tutmak olduğunu’ söyledi.

YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle düzenlediği ankette, Wallace, yüzde 13’le kamuoyu yoklamasında ilk sırada yer almıştı. Wallace’ı, yüzde 12’yle Penny Mordaunt, yüzde 10’la Rishi Sunak ve yüzde 8’le Liz Truss takip etmişti.

 

Vaatler ne?

Adaylar, Muhafazakar Parti liderliğine yeni bir bakış açısı getirme iddiası taşırken en çok da vergiler konusunda vaatler öne sürüyor.

Javid ve Hunt, farklı zaman dilimlerinde kurumlar vergisini düşürmeyi vadetti. Javid, bunun haricinde farklı alanlarda toplam 39 milyar poundluk vergi indirimine gitmek istiyor.

Zahawi de daha çok bireyler, aileler ve işletmelere yönelik vergilerde indirime gitme sözü veriyor. Zahawi, özellikle fakirlere uygulanan vergileri indirmeyi planlıyor. Eski maliye bakanı ve Muhafazakar Parti başkanı adayı Rishi Sunak ise kamusal iyileşme olmadan vergi indirimine gidilemeyeceğini söylüyor.

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