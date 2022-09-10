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Yarış, yarın saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak

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Yarış, yarın saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak
Yarış, yarın saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak

2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı, Taşkent ile Hamitköy arasındaki 3.5 kilometrelik etapta yarın saat 15:30’da başlayacak ve 18.30’da sona erecek…

Organizasyonda, Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 13 sınıfta yarışlar yapılacak…

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