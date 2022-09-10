Yarış, yarın saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak

2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı, Taşkent ile Hamitköy arasındaki 3.5 kilometrelik etapta yarın saat 15:30’da başlayacak ve 18.30’da sona erecek…
Organizasyonda, Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 13 sınıfta yarışlar yapılacak…
2022 Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı, Taşkent ile Hamitköy arasındaki 3.5 kilometrelik etapta yarın saat 15:30’da başlayacak ve 18.30’da sona erecek…
Organizasyonda, Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 13 sınıfta yarışlar yapılacak…
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