"Yarısı sağcı, yarısı solcudur..."

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 32. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Kıbrıs'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu'daki ülkelerin üretim yapmadığını, sadece 3 ülkenin üretiminin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye, İran ve İsrail üretiyor. Ancak üretim demek, topraklarından çıkan bir takım madenleri veya petrol gibi kaynakları başkalarının işleyip satması değildir. Bu çok açık bir gerçektir. İçtiği suya kadar dışarıdan getiren petrol zengini ülkeler, hiç bir şekilde siyasi nutuklar için bir araya geldikleri halde, fakir ülkelerin kredi kaynaklarını yönlendirecek oluşum içine girmemektedir, Üretmeyen, hammaddelerini iyi kullanamayan, onlara sahip olamayan bir dünyayı düşünmek zorundasınız. Dünyada petrol üreten ülkeler iki kategoridedir. Norveç gibi petrolü kendisi işleyen, diğeri ise ellere bakan ülkelerdir. Örneğin; İran, benzin kuyruklarının oluştuğu bir petrol ülkesi. Çok iyi mühendisleri teknisyenleri de var" dedi.

'PUTİN'E YANAŞIP ANLAŞACAKTIK'

Kime sorulsa Rusya'yı Suriye'de istemediği ya da konuyla ilgilenmediği sonucuna varılacağını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Rusya orada ve bunu kabul etmek zorundasınız. Rusya tepede. Bunların denizcilikle alakası yoktur. Rusların denizleri nehirlerde yüzer. Başka denizlerde kayık bile yüzdüremezler. Küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bugün nükleer denizaltıya sahip bu donanma artık Karadeniz'in tepesinde Baltık'ta oturacağını düşünemezsiniz. Tabii ki Kırım'a çıkacaktı. Biz Fatih Sultan Mehmet veya Kanuni olmadığımıza göre oradaki kültürel azınlığımızı korumak için Putin'e yanaşıp anlaşacaktık. Bunun yerine hayal peşinde koşup Merkel ile Ukrayna ile konuştular. Merkel ne yapacak Ukrayna'da" dedi.

'RUSYA SURİYE'Yİ BIRAKAMAZ'

Rusya'nın oradaki limanı bırakmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı şöyle konuştu:

"Suriye'yi de bırakamaz. İngilizler Kıbrıs'ta üs kurduysa o da orada kurar. Kıbrıs'ta eşitlik olsun, onlar Avrupa Birliği'ne girerse biz de gireriz gibi hayaller. Kıbrıslıların ne istediği önemli değildir burada. Kıbrıs'ta ne istediğini söyleyenler Lefkoşa'yı temsil ediyorlar. Yarısı sağcı, yarısı solcudur. Halkı temsil etmezler. Burada mühim olan şey sağcılar Kıbrıs'ın tarihinde görülmemiş bir politikacı çıkardılar. Rahmetli Rauf Denktaş."

Türkiye'nin Suriye konusunda başta hata yaptığını, olayın en başında barışçıl şekilde çözülebileceğini ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suriyeli turistin Türkiye'yi sevdiğini, yılda 900 bin turist geldiğini söyledi. Şimdi benzer bir ilişkinin Kuzey Iraktaki Kürt halk ile meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'de harcamayı seven bu topluluğu değerlendirmek gerektiğini belirtti.