Yarıyıl Şenliği Çocuk Partisiyle Sona Erdi

Girne Belediyesi Yarıyıl Şenlikleri 16 Şubat 2022 Cumartesi günü Çocuk Partisi ile sona erdi.

Sanat Galerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmalarla eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerinin son günü, palyaço ve lol bebek maskotlarının da katıldığı çocuk partisinde özellikle Bubble Show çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Köpüklerle oynayıp, dev baloncukların içerisine giren çocuklar çok eğlendiler.

Eğlencenin sonlarına doğru çocuklarını almaya gelen ailelerin de oyuna katılması, çocukların altından geçecekleri köprü oluşturması hem aileleri hem de çocukları çok mutlu etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, resim, seramik, masal atölyeleriyle ve çeşitli etkinliklerle, yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ifade ederek, çocukları yeni ders dönemine hem ruhen hem de bedenen rahatlamış başlamasına hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, tüm çocuklara başarılı bir dönem dileyerek, bu etkinliklere katkı koyan herkese, gönüllü olarak destekte bulunan eğitmenlere teşekkürlerini iletti.