Yarıyıl tatili öne çekildi!

KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı!
KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı!
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