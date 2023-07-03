Yarkıner: Girne - Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil!

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, sosyal medya hesabından, bu sabah Girne – Değirmenlik Anayolunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kazayı değerlendirerek uyarı ve önerilerde bulundu.

Yarkıner “Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalı ” ifadelerini kullandı.

Yarkıner’in açıklaması şöyle:

Girne – Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil . Levhalarda yazan hız limitleri uygun değil ,sonuç ortada , her çarpışma ders niteliğinde ancak ders alınmıyor ? Neden tedbir almıyorsunuz Bu çarpışmada yolun ve araçların yeterli güvenlikte olduğunu resmi kurumlar yasa önünde kanıtlamalıdırlar .

Çarpışma Sonucu ; Araçlar paramparça , birden fazla parçalara bölündü . Bu çarpışmanın nedeni trafik paydaşları tarafından teknik olarak incelenmeli , 4 kişinin ölümü ” dikkatsiz sürüş ile geçistirilemez veya alkollü sürücü ile de geçistirilemez , bunlar 4 kişinin ölümünü normal kaza gibi kabul etmemiz için yeterli gerekçeler değillerdir , araçların güvenlik donanımlarının üretici standartında olup olmadığı ? Neden parçalandığı , mevcut ve müzeye kaldırılması gereken mevzuatın çağdaş güvenlik standartları arasındaki farkı belirlemek , bu araçlar kullanılmış durumda ithal edilmiş ise uygunluk belgesi olup olmadığını incelemek gerekir . Bu çarpışmalar gelecek muhtemel felaketin habercisidir , bu yolda onlarca insani kaybedebileceğiz yoldan ve araçlardan kaynaklanan riskler vardır . Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalı en önemli tedbirler;

1. Müzelik , emsali olmayan yasal mevzuat çağdaş hale getirilmeli ,

2. Kullanılmış araç ithalinde ” uygunluk belgesi ” aranmalı , uygunluk belgesi ab regulasyonlarında ve asgari tse normunda olmalıdırlar.

3. Araçlar sınıflandırılmalı ve çağdaş regulasyonlara uygunluğu belgelenmeli , sahip olduğu/ olması gereken güvenlik sistemleri yasal hale getirilmeli , periyodik muayenelerde aranmalı ,

4. Üst yapılı araçların tse ve en normunda imal edildikleri belgelenmeli , sağ tarafta yolcu kapısı olan otobüsler trafiğe çıkmamalı .

5. Üst yapılı , ticari araçlar ile otobüsler 6 ayda bir yol güvenliği için denetime girmeli , okul otobüsleri asgari standartları belirlenmeli , ticari araçlarda takometre şartı olmalı.

6. Mevcut Yasa ve tüzük adi “motorlu araçlar …..” değişmesi gerekir . Trafikte motorsuz araçlar da var ( örneğin bisiklet , yaya , römork )

7. A. E 663 çağdaş standart hale getirilmeli , yasal mevzuatlarda yük ve ağırlık tanımlarIa aks yükü , araç boyutları , yük sınırları tanımları yapılmalıdır , uzun araçların altına yanlardan çarpmalara karşı ve arkadan araç , yaya ve bisikletli koruyacak pasif tedbirler yasal hale getirilmeli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Alkollü halde araç kullanımını artık ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı teknolojiden istifade edilmeli , anlamsız yanlış tanımlar düzeltilmelidir.

9 . Polis Genel Müdürlüğü ne kadar denetlerse denetlesin , yeterli yasal mevzuat olmadan bu denetimlerle çarpışmalar önlenemez.