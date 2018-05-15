Yarköy’de iki ayrı bina hizmete girdi



İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Binası ve Çok Amaçlı Salon bugün (14 Mayıs) düzenlenen törenle açıldı. Yarköy’de iki ayrı noktada açılışı gerçekleşen binalar için düzenlenen törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor

Koordinatörü Semattin Öztürk, Milletvekili Mesut Genç, Yarköy Muhtarı Şerif Dolu, belde muhtarları, Yarköy halkı ve çok sayıda kişi katıldı.



YARKÖY SPOR KULÜBÜ BİNASI VE ÇOK AMAÇLI SALON TÖRENLE AÇILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, konuşmalarla devam etti. Törende sırasıyla Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk, Yarköy Muhtarı Şerif Dolu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk konuşma yaptı. Konuşmalarınardından ilk olarak Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Binası ardından da Çok Amaçlı

Salon halkın kullanımına açıldı.



ÖZTÜRK: “PROJELERE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Açılış töreninde TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk, devamında ise İskele Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini ifade etti. Öztürk konuşmasında şunlara yer verdi: “Spor Kulübü Başkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun tesislerin tamamına ermesi hususunda taahhütleri oldu, o da isabetli. Bizim de desteklerimiz devam edecek. Bizler TC Devleti ve hükümeti olarak KKTC’deki gençlik ve spor projelerine desteğimiz tam. Altyapı ve okul sporlarının geliştirilmesi, tesislerin iyileştirilmesi konusunda tam bir seferberlik başlatmış durumdayız. O seferberliğin buraya da yansıması için gençlik ve spor projelerine finans ve destek sağlamaktayız. Bu hususta da

gelecekte yapılacak projelere desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.” Konuşmasının sonunda her iki binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Öztürk, TC ve Anavatan olarak sonuna kadar KKTC halkının yanında olacağını söyledi.



SADIKOĞLU: MAKET OLARAK SAKLI KALAN HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, projenin nereden nereye nasıl geldiğini anlatarak konuşmasına başladı: “3,5 yıl önce Yarköy Muhtarımız Şerif Dolu’yu ziyaretimde Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk elinde bir maketle yanımıza geldi ve ‘bu maket köylümüzün, gençlerimizin ve çocuklarımızın hayalidir’ dedi. Nitekim gençlerin isteği olan bu projeye duyarsız kalamadık. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım yıllarca bekletilen maket olarak saklı kalan hayalleri ve umutları daha fazla erteleyemezdik. Ve bugün o hayalleri gerçekleştiriyor olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

SADIKOĞLU: “ÇİM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK”

Yarköy Spor Kulübü binası adanın en fonksiyonel binalarından biridir diyen Başkan Sadıkoğlu, önümüzdeki dönem içerisinde de sahanın çim ve çevre düzenlemesinin tamamlanacağının müjdesini verdi. Çok amaçlı salon hakkında da konuşan Sadıkoğlu, Tük toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının önemine değindi: “Köyümüzün maharetli,

üreten elleri, değerli hanımefendilerin el işlerini, dokumalarını yapabilecekleri bir mekan yarattık” dedi.



SADIKOĞLU: “ÖZELDE YARKÖY’E GENELDE İSKELEMİZ'E HAYIRLI OLSUN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne, meclis üyelerine, Yarköy Muhtarı ve Spor Kulübü Başkanı’na, gece gündüz demeden çalışan belediye personeline, projelerin yapım aşamasında tahammül gösteren Yarköy Halkına teşekkür etti. Sadıkoğlu ayrıca her iki tesisin de özelde Yarköy, genelde ise İskele Halkına hayırlı olmasını diledi.



YAMUK: “HAYALDİ DİYENLERE İNAT BUGÜN BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk da, her şeyin bir maketle başladığını, 2011 yılında bu maketleri yaptırdıklarında ise kendilerine ‘bu sadece hayalden ibarettir’ denildiğini ve kendilerine gülündüğünü hatırlatarak konuşmasına başladı, devamında ise şunlara yer verdi: “Biz kendimize güvendik. TC Lefkoşa Büyükelçiliğimizin ve İskele Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu’nun yardımıyla biz bunu başardık.”



YAMUK: “YANIMIZDA OLAN BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDERİM”

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nün yanı sıra açılışı gerçekleştirilen Yarköy Spor

Kulübü tesisi hakkında bilgiler de veren Yamuk, bu projelerin açılmasından dolayı duyduğu

mutluluğu dile getirdi. Muharrem Yamuk konuşmasının sonunda ise Anavatan Türkiye ve TC

Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, başından sonunda kadar yanlarında olan İskele Belediye Başkanı

Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.



DOLU: “SORUNLARA ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLDİĞİ 4 YIL YAŞADIK”

Açılış töreninde konuşan Yarköy Muhtarı Şerif Dolu ise 12 yıllık muhtarlık hayatında hep

geçiştirildiklerini, son 4 yılda ise durumun değiştiğine dikkat çekti: “12 yıl önce çocuklarımız,

gençlerimiz ve kadınlarımız için bir dizi hayallerle çıktığımız bu yolda bugün bu hayalleri

gerçekleştirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Yıllardır köyümüzün sorunları için

çalmadık kapı bırakmadık ancak hep geçiştirildik. Şunu söylemeden geçemeyeceğim 12 yıllık

muhtarlık hayatımda sorunlarımızın dinlendiği ve çözümler üretildiği bir 4 yıl yaşıyoruz”

dedi. Muhtar Dolu, konuşmasının sonunda ise teşekkürlerini sundu: “Tüm bu hayallerimizin

gerçekleştirilmesinde yanımızda olan TC Büyükelçiliği’ne, en az bizim kadar heyecanlı olan,

geceli gündüzlü projenin başında bulunan, köyümüzün tüm sorunları ile yakından ilgilenen

Sayın Başkanımız Hasan Sadıkoğlu’na yapmış olduğu katkılardan ve destekten ötürü

huzurlarınızda teşekkür eder, önümüzdeki dönemde de birçok projeye imza atmayı temenni

ederim”

Konuşmaların ardından Yarköy Spor Kulübü binasının açılış kurdelesi kesildi. Protokol ve

misafirler daha sonra da köy meydanında bulunan Çok Amaçlı Salonun açılışını

gerçekleştirdi. Açılış etkinliği burada düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

BİRÇOK BÖLGEDE YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER HİZMETE GİRİYOR

Öte yandan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarının

yanı sıra İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan birçok proje de önümüzdeki günlerde

hizmete girecek. Bunlar arasında İskele Belediyesi Atıcılık Poligonu, 5,5 km’ye çıkan

yürüyüş yolu, Anfora Yolu, Ardahan Köyü’ndeki Köy Lokali, Halı Saha ve Rekreasyon

Alanı, Boğaziçi Köyü’ndeki Halı Saha, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Kuzucuk’ta Halı

Saha, Ötüken’deki Köy Lokali ile Özel Eğitim Merkezi, Turnalar Köyü’ndeki Çok Amaçlı

Salon, Boğaztepe’deki Köy Lokali, Kalecik Köy Kadın Lokali, Boğaz’daki rekreasyon alanı

ile Cevizli Muhtarlık Binası bulunuyor.

