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Yaş 60: Hırsızlık yaptı, kaçak mallarla yakalandı, askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

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Park halinde bulunan bir şahsa ait karavan çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 60 yaşındaki G.S tutuklandı.
Yaş 60: Hırsızlık yaptı, kaçak mallarla yakalandı, askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde Belediye Bulvarı üzerinde 6 Ağustos 2024 tarihinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şahsa ait karavan çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen G.S.(E-60), dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı  ve bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 103 karton sigara, 7 karton tütün, 1 karton nargile tütünü, 25 karton elektronik sigara tütünü bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada konu şahsın, iki farklı tarihte Akıncılar Bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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